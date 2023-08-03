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Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı, topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntülere bakın...

Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu

Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. 

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Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu

Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu. 

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Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu

Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.

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