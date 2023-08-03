Durum çok vahim! Çanakkale'de baraj tamamen kurudu
İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı, topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntülere bakın...
Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı.
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Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
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Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.
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