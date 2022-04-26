Durum acil ve vahim! Çin'in başkenti Pekin'de toplu testler uygulanmasına karar verildi
ÇİN'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre; Çin'in başkenti Pekin'de son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı.
Merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacağı bildirildi.
Öte yandan; salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.
Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.