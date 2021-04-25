Duru Olmak Nükhet Duru'nun başına dert açtı! Servet değerinde dava
Nükhet Duru'nun yaşamını ele alan 'Duru Olmak' belgeseliyle ilgili sular durulmuyor.
Nükhet Duru'nun hayat hikayesinin anlatıldığı “Duru Olmak/Becoming Duru” belgeseli mahkemelik oldu. Filmin yönetmeni Mu Tunç ile müzisyen abisi Orkun Tunç, belgeseli izinsiz olarak dijital platformda yayınladıkları iddiasıyla En Prodüksiyon ve Yapım Şirketi’nin ortakları sanatçı Nükhet Duru ile Evren Ercan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Mu Tunç ile abisi, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, En Prodüksiyon Yapım şirketinin ortaklarından Nükhet Duru, 2 yıl önce klip çekmek için Mu Tunç’a abisi Orkun Tunç aracılığıyla bir teklif gönderdi.
Stüdyoda yapılan çekimler sırasında Mu Tunç, davaya konu “Duru Olmak” adlı eserle ilgili bir belgesel filmi yapmak istediğini Duru ve ortağı Ercan Evren’e söyledi. Daha sonra kendisine yapılan teklifi kabul etti.