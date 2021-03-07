Duru Olmak kriz çıkardı Mu Tunç 'kırgınım' deyip her şeyi anlattı: Nükhet Duru elbisesi kırışık diye...
Netflix'te seyirciyle buluşan Nükhet Duru'yu anlatan 'Duru Olmak' belgeseli kriz çıkardı. Yönetmen Mu Tunç'un Nükhet Duru'yla ilgili anlattıkları şaşırttı.
Nükhet Duru’nun hayatının ve son albümü 'Hikayesi Var'ın hazırlanma sürecinin anlatıldığı “Duru Olmak” belgeseli, geçtiğimiz günlerde Netflix'te seyirciyle buluşmuştu. “Duru Olmak” belgeselinin yönetmeni Mu Tunç, Nükhet Duru'ya kırgınlığının sebebini açıkladı.
“Duru Olmak” belgeselinin yönetmenliğini üstlendiniz. Biz bu belgeseli festivallerde görmeyi beklerken ne oldu da dijital platformda buldu kendini?
- Film aslında festivaller için yapıldı. Post prodüksiyon aşamasında pandemi başladı. Film için büyük zorluklarla iki sene emek verdik. İstanbul Film Festivali’nde galası yapılmak üzereyken pandemi sebebiyle festival birkaç sefer ertelendi. Ve ne yazık ki film ya tamamen tozlu raflara kalkacaktı ya da bir yerlerde seyircisini bulacaktı. Menajer, yapımcı ve Nükhet Hanım dahil herkes bu filmi bir an önce bir yerlere vermek istedi.
Belgeselin sizden izinsiz bir şekilde dijital platformda yayınlandığını mı söylüyorsunuz. Belgeselin yayın tarihi en az iki hafta önce duyuruldu. Bu süre zarfında yasal haklarınızla filmin gösterimini neden geri çekmediniz?
- Evet benden izin almadılar. İzinsiz, eser işletmesi alınmadan ve imzalı muvafakatname veya sözleşme yapılmadan film yayına girmiştir. Eser sahibinin yazılı imzasını taşıyan hakların devri sözleşmesi olmadan bir film yayına girerse bu otomatikman izinsiz olarak adlandırılır. Son dakikaya kadar karşı taraf sözleşmeye imza atmak istemedi. Film hakkındaki basın bülteni ise eser hak sahiplerinin haberi olmadan basına dağıtıldı. Film yayına girer girmez yasal süreci başlattık.
“Haksız kazanç sağladılar” diyorsunuz. Filmin yönetmeni olarak ücret almadınız mı?
- Filmin satışından tek kuruş almadım. Yaklaşık iki seneyi kapsayan filmin üretiminde ise çok nadir birkaç teknik giderler dışında, ne yönetmen ne yazar olarak, ne de filmin baştan sona yaptığım montajı için bir bedel aldım. Hatta sırf bir yerinde Nükhet Hanım’ın elbisesi kırışık diye, bütün çektiğim filmin röportajlarını bir daha çektim. Yani kırışık bölümü atıp, tekrar çektik. Sırf Nükhet Hanım mutlu olsun diye.