Duru Olmak kriz çıkardı Mu Tunç 'kırgınım' deyip her şeyi anlattı: Nükhet Duru elbisesi kırışık diye...

“Duru Olmak” belgeselinin yönetmenliğini üstlendiniz. Biz bu belgeseli festivallerde görmeyi beklerken ne oldu da dijital platformda buldu kendini?

- Film aslında festivaller için yapıldı. Post prodüksiyon aşamasında pandemi başladı. Film için büyük zorluklarla iki sene emek verdik. İstanbul Film Festivali’nde galası yapılmak üzereyken pandemi sebebiyle festival birkaç sefer ertelendi. Ve ne yazık ki film ya tamamen tozlu raflara kalkacaktı ya da bir yerlerde seyircisini bulacaktı. Menajer, yapımcı ve Nükhet Hanım dahil herkes bu filmi bir an önce bir yerlere vermek istedi.