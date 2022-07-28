Dursun Özbek'ten taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması
Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, transfer bekleyen taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Özbek transfer konusu için 'taraftarımız rahat olsun' şeklinde konuştu.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transferin sessiz takımlarından Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Önceki gün Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde Başkan Dursun Özbek transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, transfer bekleyen taraftarların rahat olmasını, en düşük harcama ile en iyi takımı kuracaklarını söyledi.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
"Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bayağı bir mesafe aldık. Galatasaray'ın harcamasını dikkatli harcamak istiyoruz ve bunda da başarılı olduk.
Transferler peş peşe geliyor. Biz Galatasaray'ın cebini koruyarak transferleri yapıyoruz. Erken transfer açıklarsak maliyetler artıyor. Onun için netleştiğinde açıklarız.