Dursun Özbek'ten Messi müjdesi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lionel Messi hakkında sorulan soruya cevap verdi. Başkan Özbek, "Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. " ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı. Özbek'e Lionel Messi iddiaları da soruldu.
"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya da cevap veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"GALATASARAY'IN EKONOMİK SEVİYESİ BU TRANSFERLERE MÜSAİT"
"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik.
Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık.