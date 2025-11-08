BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09

Dursun Özbek'ten Messi müjdesi

|
Dursun Özbek'ten Messi müjdesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lionel Messi hakkında sorulan soruya cevap verdi. Başkan Özbek, "Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. " ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Messi müjdesi - Resim: 1

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı. Özbek'e Lionel Messi iddiaları da soruldu.

16
Dursun Özbek'ten Messi müjdesi - Resim: 2

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya da cevap veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

26
Dursun Özbek'ten Messi müjdesi - Resim: 3

"GALATASARAY'IN EKONOMİK SEVİYESİ BU TRANSFERLERE MÜSAİT"

"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik.

36
Dursun Özbek'ten Messi müjdesi - Resim: 4

Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık.

46