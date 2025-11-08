Dursun Özbek'ten Messi müjdesi

"GALATASARAY'IN EKONOMİK SEVİYESİ BU TRANSFERLERE MÜSAİT"

"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik.