Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın isteği için şart koştu!

Hatırlanacağı üzere Barış'ın menajeri Tuncay Maldan, o dönem yaptığı açıklamalar ile Galatasaray'ı karşısına almış ve "Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Transfer süreci (NEOM) onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk, Okan hocadan izin istedi. Kadro dışı değil, Yönetimle daha konuşma yapmadık rakamlarda.