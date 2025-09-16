Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın isteği için şart koştu!
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme yapmak ve maaşının revize etmek için şartını oyuncuya açıkladı.
Galatasaray'da takımın en önemli parçalarından biri olan Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Ancak Dursun Özbek'in isteğiyle yönetim, anlaşma için oyuncuya tek bir şart koştu.
MENAJER ŞARTI
Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep ettiği öğrenildi. Milli yıldız eğer bu koşulu yerine getirirse sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek.
KRİZ SÜRECİNİN SORUMLUSU OLARAK MENAJERİ GÖRÜLÜYOR
Galatasaray yönetiminin bu şartı, oyuncusuyla geçtiğimiz haftalarda yaşanan kriz sürecinin baş aktörü olarak gördüğü Tuncay Maldan etkisiyle aldığı öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere Barış'ın menajeri Tuncay Maldan, o dönem yaptığı açıklamalar ile Galatasaray'ı karşısına almış ve "Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Transfer süreci (NEOM) onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk, Okan hocadan izin istedi. Kadro dışı değil, Yönetimle daha konuşma yapmadık rakamlarda.