Dursun Özbek açıklayacak! Mauro Icardi kararı taraftarı heyecanlandırdı...
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi'nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimle yeni sözleşme müzakereleri henüz resmi olarak başlamadı. Arjantinli yıldız, sezon sonunda bitecek mevcut kontratının uzatılması için kulüpten somut bir teklif bekliyor.
Takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Icardi, son dönemde geleceğiyle ilgili sorulara temkinli yanıtlar vermişti.
Sabah'ın haberine göre; Icardi, kulüpten somut teklif bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Şimdilik konuşulan bir şey yok. Kontratımda 6 ayım daha var. Kulüp ve benim için en iyisi neyse mutlaka konuşacağız, zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim” diyerek kararlılığını vurgulamıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya ilişkin daha önce temkinli bir tutum sergilemişti. Özbek, “Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray’ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz” ifadeleriyle acele etmediklerini belirtmişti.