Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri

KÜRESEL BİR ÇATIŞMA SONRASI DÜNYAYI KİM YÖNETEBİLİR?

Üçüncü dünya savaşının ardından gezegenin karşı karşıya kalacağı derin yıkım ve belirsizlik, insanlığı yeniden yapılanma sürecine sürükleyecektir. Bu karanlık dönemde, dünya liderliği konumuna yükselecek kişi; yalnızca sahip olduğu askeri ya da siyasi güçle değil, ileri görüşlülüğü ve insanlığa ilham verecek duruşuyla da belirleyici bir rol oynayacaktır.