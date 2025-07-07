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Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri

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Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri

Küresel çapta yaşanabilecek büyük bir savaşın ardından, dünya yönetimini üstlenebilecek en güçlü lider kim olurdu? Son dönemde Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu listede hangi konumda yer alıyor?

Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri - Resim: 1

KÜRESEL BİR ÇATIŞMA SONRASI DÜNYAYI KİM YÖNETEBİLİR?

 Üçüncü dünya savaşının ardından gezegenin karşı karşıya kalacağı derin yıkım ve belirsizlik, insanlığı yeniden yapılanma sürecine sürükleyecektir. Bu karanlık dönemde, dünya liderliği konumuna yükselecek kişi; yalnızca sahip olduğu askeri ya da siyasi güçle değil, ileri görüşlülüğü ve insanlığa ilham verecek duruşuyla da belirleyici bir rol oynayacaktır.

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Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri - Resim: 2

GELECEĞİ BİÇİMLENDİRECEK LİDERLERİN SORUMLULUĞU HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK

 Yeni dünya düzeninde liderlerin omuzlarında büyük bir sorumluluk olacak: Küresel dayanışmayı güçlendirerek toplumları ortak bir amaç etrafında birleştirmek.

 Ekonomik dengeyi yeniden kurmak, sosyal eşitsizlikleri azaltmak ve çevreyi korumaya yönelik adımlar atmak, bu yeni dönemin temel taşlarını oluşturacak.

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Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri - Resim: 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA?

 
Peki tüm bunlar göz önüne alındığında olası büyük bir savaştan sonra dünyayı yönetecek tek lider kim olurdu?

 Yapay zekaya böyle bir durumda dünyayı yönetebilecek liderleri sorduk. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçıncı sıraya yazdı?

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Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri - Resim: 4

İŞTE OLASI BÜYÜK SAVAŞTAN SONRA DÜNYAYI YÖNTEBİLECEK LİDERLER!


30)  PRAYUT ÇAN-OÇA  |  Tayland Özel Konseyi Üyesi

29)  ABDÜLFETTAH ES-SİSİ  |  Mısır Başkanı

28)  LEE HSIEN LOONG   |  Singapur Kıdemli Bakanı

27)  HASSAN SHEIKH MOHAMUD  |  Somali Başkanı

26)  CLAUDIA SHEINBAUM  |  Meksika Başkanı

25)  ALEKSANDR LUKAŞENKO  |  Belarus Devlet Başkanı

24)  MELONİ  |  İtalya Başkanı

23)  KASIM CÖMERT TOKAYEV  |  Kazakistan Başkanı

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