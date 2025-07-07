Dünyayı tek bir lider yönetseydi, bu kişi kim olurdu? İşte Erdoğan'ın listedeki yeri
Küresel çapta yaşanabilecek büyük bir savaşın ardından, dünya yönetimini üstlenebilecek en güçlü lider kim olurdu? Son dönemde Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu listede hangi konumda yer alıyor?
KÜRESEL BİR ÇATIŞMA SONRASI DÜNYAYI KİM YÖNETEBİLİR?
Üçüncü dünya savaşının ardından gezegenin karşı karşıya kalacağı derin yıkım ve belirsizlik, insanlığı yeniden yapılanma sürecine sürükleyecektir. Bu karanlık dönemde, dünya liderliği konumuna yükselecek kişi; yalnızca sahip olduğu askeri ya da siyasi güçle değil, ileri görüşlülüğü ve insanlığa ilham verecek duruşuyla da belirleyici bir rol oynayacaktır.
GELECEĞİ BİÇİMLENDİRECEK LİDERLERİN SORUMLULUĞU HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK
Yeni dünya düzeninde liderlerin omuzlarında büyük bir sorumluluk olacak: Küresel dayanışmayı güçlendirerek toplumları ortak bir amaç etrafında birleştirmek.
Ekonomik dengeyi yeniden kurmak, sosyal eşitsizlikleri azaltmak ve çevreyi korumaya yönelik adımlar atmak, bu yeni dönemin temel taşlarını oluşturacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA?
Peki tüm bunlar göz önüne alındığında olası büyük bir savaştan sonra dünyayı yönetecek tek lider kim olurdu?
Yapay zekaya böyle bir durumda dünyayı yönetebilecek liderleri sorduk. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçıncı sıraya yazdı?
İŞTE OLASI BÜYÜK SAVAŞTAN SONRA DÜNYAYI YÖNTEBİLECEK LİDERLER!
30) PRAYUT ÇAN-OÇA | Tayland Özel Konseyi Üyesi
29) ABDÜLFETTAH ES-SİSİ | Mısır Başkanı
28) LEE HSIEN LOONG | Singapur Kıdemli Bakanı
27) HASSAN SHEIKH MOHAMUD | Somali Başkanı
26) CLAUDIA SHEINBAUM | Meksika Başkanı
25) ALEKSANDR LUKAŞENKO | Belarus Devlet Başkanı
24) MELONİ | İtalya Başkanı
23) KASIM CÖMERT TOKAYEV | Kazakistan Başkanı