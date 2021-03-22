Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti
Olimpiyatlara hazırlanan El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.
Dünya, El Salvadorlu sporcu Katherine Diaz'ın ölüm haberiyle şoke oldu. Diaz, ilk kez sörf branşının da yer verileceği 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyordu.
El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.
Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.
Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.