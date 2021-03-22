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Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

Olimpiyatlara hazırlanan El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

Dünya, El Salvadorlu sporcu Katherine Diaz'ın ölüm haberiyle şoke oldu. Diaz, ilk kez sörf branşının da yer verileceği 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyordu.

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Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

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Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

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Dünyayı şoke eden ölüm: Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü Katherine Diaz hayatını kaybetti

Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

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