Dünyayı sarsan görüntüler! Bir külotla bırakıp kucak kucağa oturttular

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen görüntüler medyaya yansıyınca görünler şoke oldu. Mahkumlar cezalandırılırken, komedi gibi koronavirüs önlemi alınmıştı. Maske vardı ama sosyal mesafe sıfır. Mahkumlar bir külotla bırakılıp kucak kucağa sıralanmışlardı. İşte dünyayı şoka sokan görüntülerin ayrıntıları...