Dünyayı sarsan görüntüler! Bir külotla bırakıp kucak kucağa oturttular
Dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentinde çekilen görüntüler dünyayı şoke etti. Bir cezaevinde çekilen görüntülere neden olan olay ise daha da şok edici.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen görüntüler medyaya yansıyınca görünler şoke oldu. Mahkumlar cezalandırılırken, komedi gibi koronavirüs önlemi alınmıştı. Maske vardı ama sosyal mesafe sıfır. Mahkumlar bir külotla bırakılıp kucak kucağa sıralanmışlardı. İşte dünyayı şoka sokan görüntülerin ayrıntıları...
El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi.
Nayib Bukele, çete liderlerinin parmaklıklar ardından cinayet emri verdiklerine dair korkuların artması üzerine, mahkumların hücre hapsine alınacağını söyledi.
Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.