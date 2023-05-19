Dünyayı onlar kurtaracak! İşte Ordu'da yetiştirilen "Bombus" arıları!

Dünyadaki varlıkları insanoğlundan da öncesine dayandığı düşünülen ve yeryüzünün en kadim "emekçileri" olan arıların yaşamdaki önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2017 yılında ilan edilen "Dünya Arı Günü", yaz mevsiminin yaklaştığı ve arı popülasyonlarının doğaya akın ettiği mayıs ayında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.