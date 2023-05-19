Dünyayı onlar kurtaracak! İşte Ordu'da yetiştirilen "Bombus" arıları!
Dünyadaki varlıkları insanoğlundan da öncesine dayandığı düşünülen ve yeryüzünün en kadim "emekçileri" olan arıların yaşamdaki önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2017 yılında ilan edilen "Dünya Arı Günü", yaz mevsiminin yaklaştığı ve arı popülasyonlarının doğaya akın ettiği mayıs ayında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Dünyadaki varlıkları insanoğlundan da öncesine dayandığı düşünülen ve yeryüzünün en kadim "emekçileri" olan arıların yaşamdaki önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2017 yılında ilan edilen "Dünya Arı Günü", yaz mevsiminin yaklaştığı ve arı popülasyonlarının doğaya akın ettiği mayıs ayında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
. Dünyanın "en tatlı" doğal besininin üreticileri olan arılar, sıra dışı yaşam döngüleri ve koloni yapılarıyla hala canlılar aleminin en merak uyandırıcı varlıkları arasında yer alıyor. Arılar, yaşam döngüleri boyunca sürdürdükleri faaliyetlerle, insan ve doğa için tamamen zararsız tek böcek türü olarak biliniyor.
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde yaban arısı olarak da bilinen "bombus arısı" yetiştirilmesi çalışmaları yürütülüyor.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sigortası olan arıların, insan beslenmesindeki yetersizlik ve tarım alanlarındaki azalma nedeniyle oluşan açlık sorununa çözüm olacağını söyledi.