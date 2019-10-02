Dünyayı gezip ayda 9 bin lira kazanacak personel aranıyor
The Yacht Week, ayda yaklaşık 9.000 TL'ye denk gelen maaş ile 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak "Resmi İçerik Yaratıcıları" aradığını duyurdu.
Yapılan açıklamada 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak "Resmi İçerik Yaratıcıları" arandığı açıklandı. İşe alınacak olan personellerin tüm harcamalarını şirket karşılayacak.
Zorlu bir mülakat sürecinden geçecek adaylar eğer işi alırsa yıllık 15.000 İngiliz poundu maaş alacak. Ayda yaklaşık 9.000 TL'ye denk gelen bir miktar kazanacak kişilerin tek görevi ise fotoğraf ve video çekerek içerik yaratacak.
Bu kapsamda başarılı olan adaylar Kanada, Amerika, Avusturya, Yunanistan, Karadağ ve Virjin Adaları gibi birçok noktaya seyahat edip birçok deneyime katılacak. Buradaki masraflar ise şirket tarafından karşılanacak.
İçerik yaratıcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan adayların daha önce bu işi yapmış olup olmamasının da önemli olmadığını belirten yetkililer, "Çalışmadan önce adaylara dünyaca ünlü fotoğrafçı Jacob Riglin’den ders verilecek" dedi.