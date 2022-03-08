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Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

Polonyum zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybeden eski Rus casusu Alexander Litvinenko'nun ölmeden önce anlattıkları dünyayı şoke etti.

Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

 Rus casusu olarak uzun yıllar görev yapan Alexander Litvinenko, Putin hakkındaki iddialarıyla yeniden gündem oldu.

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Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

2006 yılında zehirlenerek öldürülen Litvinenko, 'Putin'i öğrencilik zamanlarından tanıyan bazı insanlar onun normal olmadığını söylerdi. 

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Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve başlarken dış istihbarata kabul edilmedi. KGB Leningrad'ta göreve başladı.' dedi.

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Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...

Rusya casusu Litvinenko, ölmeden önce yaptığı itiraflarında Vladimir Putin hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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