Dünyayı ayağa kaldıran Putin iddiası! Rus casus her şeyi anlattı: Reşit olmayan kişilerle...
Polonyum zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybeden eski Rus casusu Alexander Litvinenko'nun ölmeden önce anlattıkları dünyayı şoke etti.
Rus casusu olarak uzun yıllar görev yapan Alexander Litvinenko, Putin hakkındaki iddialarıyla yeniden gündem oldu.
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2006 yılında zehirlenerek öldürülen Litvinenko, 'Putin'i öğrencilik zamanlarından tanıyan bazı insanlar onun normal olmadığını söylerdi.
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Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve başlarken dış istihbarata kabul edilmedi. KGB Leningrad'ta göreve başladı.' dedi.
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Rusya casusu Litvinenko, ölmeden önce yaptığı itiraflarında Vladimir Putin hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
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