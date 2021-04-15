Dünyaya damga vuracak! Türkiye üretti Samsun'da yerli ve milli uçaksavar
SAMSUN'da, yerli ve milli sermayeyle yerli uçaksavar üretildi. Savunma sanayine destek sağlayacak uçaksavar, testleri başarıyla geçti. Dev üretim, zırhlı araçların yanı sıra helikopterler ve uçaklara da entegre edilebilecek.
Yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle üretim yapan Samsun Yurt Savunma, Organize Sanayi Bölgesi’nde 750 kişinin çalıştığı 3 tesiste, silah üretimi yapılıyor.
‘Canik’ markasıyla yılda 400 bin hafif silah üreterek dünyaya satan Samsun Yurt Savunma, şimdi de makineli tüfek üretmeye başlandı.
Üretilen 12.7 milimetrelik uçaksavar, testleri geçti. Zırhlı araçlara, helikopterlere, uçaklara entegre edilebilen uçaksavar dünya pazarına da girecek.
Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, üretilen ağır silahın muadillerine göre çok daha güçlü ve sağlam olduğunu belirtti.