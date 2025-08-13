Dünyaya bir cisim yaklaşıyor! Uzay gemisi olabilir deniyor bir kaç aya gelecek
NASA, 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla bir kuyruklu yıldız olduğunu açıkladı. Ancak Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim kuyruklu yıldız değil bir uzay gemisi olabilir. Kuyruklu yıldız özellikleri göstermeyen cisim bir kaç aya kadar dünyaya varmış olacak. Ana uzay gemisi olabileceği düşünülen bu cismi Harvard profesörü 'hoşgeldiniz mesajı' atılmalı diyor.
Bilim insanları, NASA’nın bir süredir gündemden düşmeyen gizemli yıldızlararası cisme zaman tükenmeden mesaj göndermesi gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor ve 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konumuna ulaşacak. Loeb, bu tarihin Dünya’ya “gizli bir yaklaşım” için uygun olabileceğini öne sürdü.
Mahallemize hoşgeldiniz
Loeb, cismin yüzde 100 yabancı (dünya dışı) kökenli olduğundan emin olmadığını, ancak ihtimale karşı iletişim kurulması gerektiğini savunuyor. Bunun için altı kelimelik bir mesaj bile hazırladı: “Hello, welcome to our neighborhood. Peace!” (Merhaba, mahallemize hoşgeldiniz. Barış!) Ona göre, tek ulaşım yolu ışık huzmesiyle gönderilecek radyo sinyali.
Uzaylı sondasıyla son ayımız
Loeb, “Eğer bu bir uzaylı sondasıysa, 2025 Noel’ine kadar Dünya’ya ulaşabilir. Hazırlık için sadece birkaç ayımız olur” dedi. Ancak, gönderilecek sinyalin karşı tarafta tehdit olarak algılanabileceğini de ekledi.
Nasa kuyruklu yıldız dedi gaz salınımı yok
