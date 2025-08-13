Dünyaya bir cisim yaklaşıyor! Uzay gemisi olabilir deniyor bir kaç aya gelecek

Bilim insanları, NASA’nın bir süredir gündemden düşmeyen gizemli yıldızlararası cisme zaman tükenmeden mesaj göndermesi gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor ve 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konumuna ulaşacak. Loeb, bu tarihin Dünya’ya “gizli bir yaklaşım” için uygun olabileceğini öne sürdü.