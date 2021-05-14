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Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, sosyal medya hesabından anlattıklarıyla olay oldu.

Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar yine bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

Abazi, YouTube kanalında yayınladığı videoda samimi açıklamalarda bulundu. 

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Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

Bir süre önce koronavirüsü atlatan Almeda Abazi, "Biz ailece koronavirüsü geçirdik. Nefes darlığı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim

9 aylık hamile olan oyuncu, 2008 yılında Miss Globe yarışmasını kazandığını ve aynı yıl babasını kaybettiğini anlattı.

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