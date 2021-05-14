Dünyası başına yıkılmıştı! 'Hayatımı değiştirdi' deyip Almeda Abazi itiraf etti: O gün kabul ettim
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, sosyal medya hesabından anlattıklarıyla olay oldu.
2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar yine bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hakkında merak edilenleri anlattı.
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Abazi, YouTube kanalında yayınladığı videoda samimi açıklamalarda bulundu.
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Bir süre önce koronavirüsü atlatan Almeda Abazi, "Biz ailece koronavirüsü geçirdik. Nefes darlığı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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9 aylık hamile olan oyuncu, 2008 yılında Miss Globe yarışmasını kazandığını ve aynı yıl babasını kaybettiğini anlattı.
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