Dünyanın tohum deposu 'Kıyamet kasası'nda korona önlemi
NORVEÇ'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında buzulların arasındaki bir dağın 130 metre derinliğine inşa edilen ambar, olası bir küresel felakette Nuh'un Gemisi işlevini görecek.
Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor. Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
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1,5 milyon tohum numunesine sahip Svalbard Küresel Tohum Kasası, 10 bin yıllık tarım tarihini temsil ediyor.
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Peki neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde görülen corona virüs salgını 'kıyamet kasası' olarak da anılan tesisi etkiledi mi?
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Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre Svalbard tesisinde daimi personel bulundurulmuyor. Bu yüzden Covid-19 salgını bu kasa için risk teşkil etmiyor.
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