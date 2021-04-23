Dünyanın tek çocuk bayramı 101 yaşında! Aynı inanç ve gururla: Yaşasın 23 Nisan

Cumhuriyetin can suyu verildi

Ve bir bahar günü, 23 Nisan'da, Hacıbayram Camii'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Ulus semtindeki bu binanın henüz kiremitleri bile yoktu. Ankaralı marangozlar toplantı salonuna kürsü yaptı. Tavana petrol lambası asıldı. Milletvekillerinin oturacakları sıralar da Ankara Muallim Mektebi'nden getirildi. O gün, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne can suyu verildi.