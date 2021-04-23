Dünyanın tek çocuk bayramı 101 yaşında! Aynı inanç ve gururla: Yaşasın 23 Nisan
Bugün 23 Nisan… Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gururla kutluyoruz. Koronavirüs önlemleri nedeniyle toplu etkinlikler olmasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaz renklerle bayrama hazır...
Bugün 23 Nisan… Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla ilk adımı atılan kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olan Meclis'in açılışını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.
İstanbul 16 Mart'ta İngilizler tarafından işgal edildi. 18 Mart 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi çalışmalarına ara verdi. 10 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin meclisi kapattı. Mustafa Kemal Paşa da 19 Mart 1920'de yayınladığı genelgeyle Ankara'da, olağanüstü yetkili bir Meclis toplanacağını duyurdu.
Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenler, ilk Meclis'te yerini aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle ‘bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat'ın bu Meclis olacağını kaydetti.
Cumhuriyetin can suyu verildi
Ve bir bahar günü, 23 Nisan'da, Hacıbayram Camii'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Ulus semtindeki bu binanın henüz kiremitleri bile yoktu. Ankaralı marangozlar toplantı salonuna kürsü yaptı. Tavana petrol lambası asıldı. Milletvekillerinin oturacakları sıralar da Ankara Muallim Mektebi'nden getirildi. O gün, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne can suyu verildi.