Dünyanın konuştuğu Ukrayna'daki Türk Onur Hekim: Ekmeğimi kazandığım insanlara vefa borcumu ödüyorum
RUSYA kuşatması altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 20 yıldır restoran işleten Onur Hekim, gönüllülerden oluşan ekibiyle günde 1000 kap yemeği sivillere bedava dağıtıyor. Onur Hekim, "38 yaşındayım. Bunun 20 yılı burada geçti. Ukrayna benim ikinci evim. Sahip olduğum her şey burada; ailem, arkadaşlarım ve işim. Ekmeğimi kazandığım topraklara vefamı gösteriyorum" diyor.
Rus kuşatması altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i 2 milyona yakın sivil terk etmek zorunda kaldı. Kentte kalanlar ise sığınaklarda ya da yer altındaki metro vb. güvenli alanlarda yaşıyor. Ülkede restoranları bulunan Onur Hekim haftalardır büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek günde 1000 kap sıcak yemeği savaş mağdurlarına ücretsiz olarak dağıtıyor.
Savaşın pençesindeki Ukrayna'da restoranlar, cafeler ve fırınlar ilk günden beri hizmet dışı... Biri hariç... Başkent Kiev'de faaliyet gösteren bir Türk restoranı dışardan kapalı gibi görünse de mutfak da sürekli yemek pişiriliyor ve o yemekler sığınaklara, hastanelere ulaştırılıyor.
Dünya medyasının da ilgisini çeken Onur Hekim, "20 yıldır ekmeğimi bu topraklarda kazanıyorum, Ukrayna'nın toprağına bastım, buranın havasını soludum, bu insanlarla büyüdüm. O yüzden savaş çıktıktan sonra aklımdan 'Ben çıkıp gitmeliyim' fikri geçmedi" dedi.
"Önce sosyal medyadan yaptığım duyuruyla Kievlilere restoranımda yemek hazırlamaları için gönüllü olma çağrısında bulundum" diyen Onur Hekim, "Sığınaklarda, hastanelerde, metrolarda kalan sivillere bu yemekleri gönüllüler aracılığıyla ulaştırmaya çalıştık. Her gün 1000 kap sıcak yemeği ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.