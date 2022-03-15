Dünyanın konuştuğu Ukrayna'daki Türk Onur Hekim: Ekmeğimi kazandığım insanlara vefa borcumu ödüyorum

Savaşın pençesindeki Ukrayna'da restoranlar, cafeler ve fırınlar ilk günden beri hizmet dışı... Biri hariç... Başkent Kiev'de faaliyet gösteren bir Türk restoranı dışardan kapalı gibi görünse de mutfak da sürekli yemek pişiriliyor ve o yemekler sığınaklara, hastanelere ulaştırılıyor.