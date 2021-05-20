Dünyanın ilk geniş kapsamlı üçüncü doz koronavirüs aşısı denemeleri başladı
Tarihin en büyük aşılama kampanyası kapsamında şimdiye kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 176 ülkede 1,54 milyar doz aşı uygulandı. Ancak ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni mutasyonları ve aşının mevcut etkisinin 6 ay ile bir yıl arasında süreceğinin tahmin edilmesi nedeniyle uzmanlar, üçüncü bir doz olarak uygulanabilecek bir güçlendirici aşı üzerinde çalışıyor. Bu alandaki en kapsamlı araştırma ise İngiltere’de başlatıldı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, binlerce gönüllünün başlatılan bir klinik denemede güçlendirici bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağını duyurdu. Southampton Üniversitesi ve NHS Foundation Trust tarafından yönetilen, aynı zamanda Aşı Görev Gücü aracılığıyla 19,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon) hükümet finansmanı ile desteklenen Cov-Boost çalışması, yedi farklı aşıyı deneyecek ve dünyada üçüncü bir aşının etkisine ilişkin hayati veriler sağlayan ilk kapsamlı çalışma olacak.
İngiltere’nin üçüncü doz çalışması, ülke genelindeki NIHR destekli 16 tesiste ve ayrıca Galler Sağlık ve Bakım Araştırmaları ile NHS’nin İskoçya’daki hastanelerinde gerçekleşecek. Bununla birlikte; araştırmanın toplam 2 bin 886 gönüllüyü içereceği ve katılımcıların Haziran başından itibaren aşılanmaya başlayacağı ifade edildi.
Ayrıca tüm katılımcıların çalışma boyunca üçüncü dozun yan etkileri açısından inceleneceği ve 28, 84, 308 ile 365. günlerde bağışıklık tepkilerini ölçmek için kan tahlili yapılacağı belirtildi.
Hancock, klinik denemelerde iki doz koronavirüs aşısı yaptıran gönüllere son aşılanma tarihlerinin 10-12 hafta ardından güçlendirici aşının uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda; yedi farklı koronavirüs aşısı denecek. Her gönüllüye bir doz güçlendirici aşı uygulanırken bazılarına önceden oldukları aşıdan farklı markaların aşıları verilecek.