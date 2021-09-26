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Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

Anadolu Ajansı
Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da süren kazılarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

Ortaklar Mahallesi'ndeki Magnesia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülüyor.

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Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

İlk olarak Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne değin Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı. Kazılarda 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.

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Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

Doç. Dr. Kökdemir, Magnesia'nın tapınaklar ve kutsal alanlara bağlı olarak düzenlenen dinsel festivalleriyle antik dönemde ön plana çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.

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Dünyanın gözü burada olacak! Aydın'da heyecanlandıran gelişme: Giriş kapısı bulundu

Dönemin en önemli dinsel etkinliklerinden Artemis Festivali'nin burada yapıldığına dikkati çeken Kökdemir, "Dini yönüyle burası çok önemli bir kent." dedi. 

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