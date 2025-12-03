Dünyanın en zor dilleri belli oldu! 2025 yılındaki en zor diller listesinde Türkçe kaçıncı sırada

İnsanların dil öğrenme sürecinin zorluğu ve uzunluğu; dilin sahip olduğu zorluk, kişinin ana dili ve dil ailesi farklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu kriterlerin hepsini bir arada değerlendiren uzmanlar, dünyanın en zor dilleri listesini açıkladı. 2025 yılında dünyanın en zor dilleri arasında Türkçe bakın hangi sırada yer aldı...