Dünyanın en zenginlerinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos İstanbul'da

108 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos Türkiye'ye geldi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su aynı zamanda Washington Post (WP) gazetesinin sahibi Bezos, geçtiğimiz yıl bugün Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katıldı.