Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Süreyya Yalçın para için Türkiye'ye geldi
Babası Faruk Yalçın'ın ölümüyle dünyanın en zenginleri listesine giren Süreyya Yalçın, mirastan payını almak için Türkiye'ye geldi. Bodrum'da swarovski taşlarla kaplı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
2008'de vefat eden dünyanın en zenginleri arasında yer alan iş adamı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, miras davasının sonucunda 20 paya bölünen mirastan payına kalan 97 milyon doları almak için Türkiye'ye geldi.
Yıllardır ABD’de lüks içinde yaşayan sosyetik ikoncan, İstanbul’da imza işlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Eşi Ozan Baran ile Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran sosyetik ikoncan, swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayosuyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem 150 bin TL ödeyerek kendisine Hollywood gülüşü yaptıran Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor.
Babası sayesinde Türkiye ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir.