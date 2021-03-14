Dünyanın en zengini! Antalya'da yetiştiriliyor 100 gramı 15 liradan satılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında bir kuruyemişçiden alışveriş yaparken yoğun temposuna rağmen formunu borçlu olduğunu söylemesiyle bir anda meşhur olan 'Altın Çilek' aradan geçen 11 yılda neredeyse unutulmaya yüz tutmuştu. Antalyalı bir girişimci Altın çileği yeniden hatırladı ve üretimine hız verdi. Şimdi Altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor.