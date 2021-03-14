Dünyanın en zengini! Antalya'da yetiştiriliyor 100 gramı 15 liradan satılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 yıl önce meşhur ettiği o meyve yeniden gündemde... Antalya'da seralarda yetiştiriliyor. 100 gramı 15 liradan satılmaya başlandı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında bir kuruyemişçiden alışveriş yaparken yoğun temposuna rağmen formunu borçlu olduğunu söylemesiyle bir anda meşhur olan 'Altın Çilek' aradan geçen 11 yılda neredeyse unutulmaya yüz tutmuştu. Antalyalı bir girişimci Altın çileği yeniden hatırladı ve üretimine hız verdi. Şimdi Altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor.
Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 TL'ye satılıyor.
Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.
100 gramı 15 lira
100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.