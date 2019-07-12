Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu! İşte o liste...
İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Listede şarkıcı, futbolcu, oyuncu gibi birçok isim bulunuyor.
İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 185 milyon dolarlık geliriyle bu yılın zirvesindeki isim, daha önce 2016'da 170 milyon dolarla en çok kazananlar listesinde birinci olmuştu.
İşte Forbes'a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler....
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100. Celine Dion
37.5 milyon dolar
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98. Shawn Mendes
38 milyon dolar
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98. Brandin Cooks
38 milyon dolar
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