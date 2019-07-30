Dünyanın en zengin iş adamı Jeff Bezos'un Bodrum'a yatırım yapacağı iddia edildi
Forbes'un verilerine göre 159,5 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un süper lüks yatı Flying Fox, Bodrum'da tatil yapıyor.
Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat Flying Fox, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yolculuğuna devam ediyor. Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos Bodrum'da ki yatırım fırsatlarını araştırdığı iddia edildi.
İki hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a demir atan milyarder işadamı Jeff Bezos’un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı söyleniyor.
Bezos’un aynı zamanda tatil cenneti Bodrum’da yatırım fırsatlarını incelediği öğrenildi. Helikopterle Bodrum’u havadan inceledi
Dünyanın en zengin iş adamının pazar günü mega yattan havalanan helikopterle bölge üzerinde uzun bir tura çıktığı öğrenildi.