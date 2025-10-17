Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu! Forbes açıkladı, ilk 3'te bakın hangi isimler var

Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu, son on yılda altıncı kez listenin ilk sırasına yerleşti. Ronaldo'nun toplam yıllık geliri, saha içi ve sponsorluk kazançları dahil 280 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu başarı, yıldız futbolcunun "futbol tarihinin ilk milyarderi" ilan edilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.