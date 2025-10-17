Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu! Forbes açıkladı, ilk 3'te bakın hangi isimler var
Forbes, 2025-26 sezonu için dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. İlk sıradaki ismi görenler hayret ederken, onu takip eden iki ve üçüncü sıradaki futbolcular da çok konuşuldu. Bakın en zengin futbolcular listesinde kimler var... Futbolcuların yıllık gelirleri ağızları açık bıraktı.
Forbes, 2025-26 sezonu için dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Zirvedeki ismi milyonlar bekliyordu. Onu takip eden futbolcular birbiriyle rekabet halinde. O isim 10 yılda defalarca bir numaraya yerleşti... Bakın futbolcuların yıllık geliri neymiş...
RONALDO ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Forbes'un 2025-26 sezonu için güncellediği "En Çok Kazanan Futbolcular" listesinde zirve yeniden Cristiano Ronaldo'nun oldu.
Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu, son on yılda altıncı kez listenin ilk sırasına yerleşti. Ronaldo'nun toplam yıllık geliri, saha içi ve sponsorluk kazançları dahil 280 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu başarı, yıldız futbolcunun "futbol tarihinin ilk milyarderi" ilan edilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.
Listenin ikinci sırasında Inter Miami formasıyla MLS'te kariyerine devam eden Lionel Messi bulunuyor. Arjantinli süperstarın yıllık gelirinin 130 milyon dolar olduğu açıklandı.