Dünyanın en zengin 10 insanı! Toplam servetlerine bakın, inanılmaz!
Dünyanın en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bu kişilerin 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.Yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.
AA muhabirinin, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.
Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.
Zirvedeki isim Elon Musk, yılın başından bu yana servetini 205 milyar dolar artırarak 638 milyar dolara çıkardı ve "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Musk, bu artışla aynı zamanda listede servetini en fazla büyüten isim olarak kayıtlara geçti.
Musk'ı 265 milyar dolarlık servetle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page izledi. Page, servetini 96,8 milyar dolar artırdı.