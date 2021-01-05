Dünyanın en zengin 10 insanı listesi güncellendi Jeff Bezos şaşırtmadı
Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren liste güncellendi.
Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren listede Amazon'un sahibi Jeff Bezos bulunduğu konum itibariyle şaşırtmadı. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...
10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar
119
9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar
219
8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar
319
7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar
419