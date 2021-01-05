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Dünyanın en zengin 10 insanı listesi güncellendi Jeff Bezos şaşırtmadı

Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren liste güncellendi.

 Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren listede Amazon'un sahibi Jeff Bezos bulunduğu konum itibariyle şaşırtmadı. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar

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9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar

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8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar

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7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar

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