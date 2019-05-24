Dünyanın en zehirlisi Hopa engereği Erzurum'da görüldü uzunluğu ise şoke etti
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Elmadüzü Mahallesi’nde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, dünyanın en zehirli yılanlarından olan Hopa engereği ile karşılaştı uzunluğu ise bir insan boyunda.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup doğasever doğa gezintisine çıktı. Elmadüzü Mahallesi'ne gelen grup yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı bir süre izleyen grup üyeleri yılanın 'Hopa engereği' türü olduğunu belirledi.
Doğaseverlerden Dr. İbrahim Ekinci, halk arasında Karadeniz ya da Hopa engereği denilen yılanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Yılanın insanlara saldırmadığını ancak bilmeden üzerine basılması ya da ani hareket halinde sokabileceğini ifade eden Ekinci, bölge halkının dikkatli olmasını istedi. Doğasever Engin Atmaca da, yılanın zehrinin çok tehlikeli olduğunu belirtti.
Hopa engereği yağmur ormanlarının taşlık bölgelerinde yaşarlar. Rutubeti yüksek olan yerleri severler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Türkiye'de Hopa (Artvin) civarında yağmur ormanlarında habitatın uygun olduğu alanlarda yaşarlar.
Sırtın büyük bir bölümünü kaplayan ve baştan kuyruğa kadar uzanan zikzaklı bir şerit bulunur. Bu şerit bazen parçalı halde de olabilir. Vücudun yan tarafları küçük benekli ya da noktalı olur. Beyaz benekli olan karın bölgesinin rengi, siyah ve tonlarında olur. Genel olarak küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasızlarla beslenirler.