Dünyanın en zehirli akrebine bakın Aydın'da görenler nereye kaçacağını şaşırdı!
Dünyadaki en zehirli akrep türü olarak bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' bu sefer Aydın'ın Nazilli ilçesinde görüldü. Akrebi görenlerin kimi telefonuna sarıldı kimileri ise kaçacak yer aradı.
Nazilli'den yaşayan bir çiftçi, tarlasını suladığı anlarda şahit olduğu bir akrep türünü arkadaşlarına göstermek için fotoğraflarını çekti. Ancak akreple adeta yüz yüze gelen Erhan Yavaş adlı çiftçi, o canlının dünyanın en zehirli akrebi olduğundan habersizdi.
'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirten çiftçi, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de geçtiğimiz günlerde 'sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus guinguestriatur' türü bir akrep görülmüştü.
Peki Nazilli'de görülen akrep Leiurus Quinquestriatus nasıl bir hayvandır?
Deathstalker olarak da bilinen oldukça zehirli bir akrep türü. Buthidae familyasına ait olup özellikle kuzey afrika ve orta doğu'da rastlanır.