Dünyanın en zehirli akrebine bakın Aydın'da görenler nereye kaçacağını şaşırdı!

Nazilli'den yaşayan bir çiftçi, tarlasını suladığı anlarda şahit olduğu bir akrep türünü arkadaşlarına göstermek için fotoğraflarını çekti. Ancak akreple adeta yüz yüze gelen Erhan Yavaş adlı çiftçi, o canlının dünyanın en zehirli akrebi olduğundan habersizdi.