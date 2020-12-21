Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 8 Türk oyuncu var bakın kimler listede
Top Beauty World tarafından hazırlanan dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi açıklandı. Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi isimler bakın kaçıncı sırada yer aldı.
ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2020'de dünyanın en yakışıklı 100 erkeği olanların listesini açıkladı. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Can Yaman gibi sürpriz isimler de yer aldı.
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İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:
96. Burak Tozkoparan
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91. Burak Özçivit
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89. Can Yaman
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