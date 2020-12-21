Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 8 Türk oyuncu var bakın kimler listede

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2020'de dünyanın en yakışıklı 100 erkeği olanların listesini açıkladı. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Can Yaman gibi sürpriz isimler de yer aldı.