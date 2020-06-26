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Dünyanın en uzun yıldırımı kaydedildi! 700 kilometre

Birleşmiş Milletlerin hava durumu ajansı dünyanın en uzun yıldırımının Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini duyurdu. Yıldırımın uzunluğu 700 kilometre olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ilginç bir rekoru duyurdu.

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DMÖ'den yapılan açıklamaya göre dünyanın en uzun yıldırımı 31 Ekim 2018'de gerçekleşti. Brezilya'da gerçekleşen yıldırımın uzunluğunun 700 kilometre olduğu açıklandı. 

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Ayrıca örgüt en uzun süreli yıldırım rekoruna dair bilgiler de paylaştı. 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırım tam olarak 16.73 saniye sürdü.

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İklim uydu sistemleriyle doğrulanan rekorlar, bir önceki kayıtları ikiye katladı.

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