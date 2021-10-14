Dünyanın en uzun kadını Karabüklü! 'Gizlemek zorunda kaldım' deyip Rümeysa Gelgi anlattı

"En son geçtiğimiz hafta resmi sertifikamız takdimi gerçekleşti" diyen Gelgi "Dün tüm dünyaya duyuruldu. 3 ay gibi bir süredir bu unvanın sahibi olduğumu biliyordum ama Guinness’in isteği üzerine yakın ailemin haricinde gizlemek zorunda kaldım. Dünden bu yana çok yoğun bir programım oldu. Bu ilgi ve destek beni çok mutlu ve motife ediyor. Onun için çok gururluyum. Yaşayan en uzun boylu kadın ve erkekte Türkiye de ve ülkemiz bu iki unvana sahip. Bu da ülkemiz için güzel bir tesadüf aslında” dedi.