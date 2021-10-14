Dünyanın en uzun kadını Karabüklü! 'Gizlemek zorunda kaldım' deyip Rümeysa Gelgi anlattı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, hayallerini anlattı.
Safranbolu ilçesinde yaşayan Safiye ve Haydar Gelgi’nin 24 yaşındaki kızları Rumeysa Gelgi'nin dünyada nadir görülen
‘Weaver Sendromu’ rahatsızlığı nedeniyle boyu uzamaya başladı. Rumeysa, 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını unvanı ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Rumeysa Gelgi, ilk başlarda uzayan boyu nedeniyle hayata küstüğünü, daha sonra nadir olan sendromu ve bunun getirdiği uzun boyu avantaja çevirerek iki kez dünya rekortmenliği unvanına sahip olduğunu söyledi.
Safranbolu’da yaşadığı evin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gelgi, “2014 yılında elde ettiğim dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç uzun unvanına sahiptim. Bu yıl ise dünyanın yaşayan en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için Guinness Rekorları'na başvuru yaptım. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve onaylandı." dedi.
"En son geçtiğimiz hafta resmi sertifikamız takdimi gerçekleşti" diyen Gelgi "Dün tüm dünyaya duyuruldu. 3 ay gibi bir süredir bu unvanın sahibi olduğumu biliyordum ama Guinness’in isteği üzerine yakın ailemin haricinde gizlemek zorunda kaldım. Dünden bu yana çok yoğun bir programım oldu. Bu ilgi ve destek beni çok mutlu ve motife ediyor. Onun için çok gururluyum. Yaşayan en uzun boylu kadın ve erkekte Türkiye de ve ülkemiz bu iki unvana sahip. Bu da ülkemiz için güzel bir tesadüf aslında” dedi.