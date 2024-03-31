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"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

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"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

"Dünyanın en uzun adamı" ünvanlı Sultan Kösen Mardin'de oyunu kullandı.

"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.

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"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.

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"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

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"Dünyanın en uzun adamı" oyunu böyle kullandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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