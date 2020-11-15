'Dünyanın en tehlikeli yolu’ Bayburt'ta! Bu yoldan geçmek cesaret istiyor

Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı’ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki ‘ölüm yolu’ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. ‘Derebaşı virajları’ olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.