Dünyanın en tehlikeli peyniri tatmak için bile yürek ister
Peynir çeşitleri arasında bir tür var ki bırakın yemesini tatması bile cesaret ister. İtalya'da resmi satışı yasaklanan Casu Marzu peyniri, sinek larvası eklenerek yapılıyor.
Gerekli önlemler alınmazsa bir takım yiyecekler sizi hasta edebilir ve mide bulantısına psikoza kadar pek çok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilir. İşte o gıdalardan birisi de İtalya'nın Sardunya adasında üretilen Casu Marzu peyniri.
Bu peyniri benzerlerinden ayıran şey içindeki kurtçuklar. Kulağa çok iştah açıcı gelmeyebilir, ama İtalya'nın Sardunya Adası'nda bu peynirin çok seveni var.
Kurtçuklar ölmüşse peynir zehirli demektir: Casu marzu, tadı parmesan peynirine benzeyen pecorino peynirine, sinek larvaları eklenerek yapılıyor. Küçük kurtçuklar zamanla peyniri yumuşatıyor ve yenecek hale geldiğinde ortası neredeyse sıvı oluyor. Bu özellikle, kurtçuklar ölmüşse doğru bir ifade, çünkü kurtçukların ölmesi peynirin bozulduğu anlamına da geliyor. Bozuk casu marsu yemek, mide bulantısı, kusma ve ishale neden oluyor.
Tadının gorgonzola peynirine benzediği söyleniyor. Casu marzu, larva dışkıları nedeniyle çok keskin bir aromaya ve kendine has bir tada sahip.