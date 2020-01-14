Dünyanın en tehlikeli pazarı Maeklong! İçinden tren bakın nasıl geçiyor
TAYLAND'daki Maeklong pazarı, dünyanın en ilginç ve tehlikeli pazar yeri olma özelliğine sahip. İlk bakışta normal gibi görünen bu pazarın ortasında günde tam 8 kez tren geçiyor.
Tayland’ın başkenti Bangkok’a 60 kilometre uzaklıktaki Samut Songkhram eyaletinde bulunan Maeklog şehri, kenti bir uçtan diğer uca dolaşan tren yolu nedeniyle ikiye ayrılıyor. Kentte sebze satılan bir pazardan da geçen tren, geçişi sırasında pazarda satış yapan satıcılara zor anlar yaşatıyor. Pazar, günde 8 defa pazardan geçiş yapan trenin telaşını yaşıyor.
Bir pazardan beklentiniz nedir? Meyve, sebze, kıyafet belki de biraz atıştırmalık; değil mi? Tayland'da ise durum bundan biraz daha heyecan verici.
Tayland’ın yerel pazarı olan “Maeklong Railway Market” in tam orta yerinden bir tren yolu hattı geçiyor. Üstelik de gayet işlek! Trenlerin her gün yaklaşık 8 kere pazarı ziyaret ediyor.
Pazarcıları uyarmak için tren, gelmeden birkaç dakika önce yüksek sesle bir uyarı zili çalıyor. Böylece pazarcılar tezgahlarını tren raylarının üzerinden bir çırpıda kaldırıp brandalarını toparlayarak her gün gelen bu misafirlerine yol açıyorlar.