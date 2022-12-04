Dünyanın en şişman çocuğuydu herkes ölmesini beklerken son hali inanılmaz!

Arya Permana bu çocuk sadece 10 yaşında aşırı kilosu yüzünden yetişkin gibi görünüyor. Oynayamıyor, dışarı çıkamıyor. Anne ve babasının kilolarının toplamından daha ağır. Peki bu kilolarla yaşamaya nasıl devam etti, nasıl bu kadar kilo aldı? İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya’nın inanılmaz hikayesi