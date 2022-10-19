Dünyanın en seksi kadınından bikinili poz! Cinsel ilişki itirafı bomba!
Eski sevgilisi Tim Tebow'dan yeteri kadar cinsel ilişkiye giremediği için ayrılan Olivia Culpo, cesur paylaşımlarıyla yine gündemde. 2019 yılında dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı kırmızı bikinili pozuyla nefes kesti. Güzel isme anında binlerce beğeni yağdı.
Dünyanın en seksi kadını olarak tanınan ABD'li model Olivia Culpo, yazdan kalma pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı. Kırmızı bikini tercihiyle dikkat çeken Culpo, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı.
Geçmişte ünlü futbolcu Tim Tebow ile aşk yaşayan Olivia Culpo, başlangıçta Tebow'un fiziğinden çok etkilendiğini ancak sonrasında Tim Tebow ile yeterince cinsel ilişkiye giremediği için ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.
"İyi sevişemiyor"
Tim Tebow, Culpo'dan defalarca yeni bir şans istese de Culpo, kararından dönmemişti. Culpo, ''Tebow iyi bir ama yeteri kadar iyi sevişemiyor ve kendisinden ayrılmak zorunda kaldım'' diyerek, hayranlarından anlayış beklemişti.
İrlandalı bir annenin kızı olan Olivia Culpo, 2012 yılında ABD'nin en güzel kadını seçildi.