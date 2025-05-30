Dünyanın en pahalı ordusu hangisi? Türkiye'nin savunma bütçesi ne kadar?

Son yıllarda, küresel askeri harcamalar hızla artış göstermektedir. Bu artış, dünya genelinde güvenlik endişelerinin ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Birçok ülke, savunma bütçelerini artırarak askeri kapasitelerini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu durum, yeni nesil silah sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut askeri teknolojilerin modernizasyonu için büyük yatırımlar yapılmasını beraberinde getirmektedir.