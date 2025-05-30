Dünyanın en pahalı ordusu hangisi? Türkiye'nin savunma bütçesi ne kadar?
2024'te savunma bütçesi en fazla olan ülkeler açıklandı. Peki Üçündü Dünya Savaşı söylentileri arasında savunma bütçesi en yüksek olan ülke hangisi? İşte savunma bütçesi en fazla olan ülkeler...
Son yıllarda, küresel askeri harcamalar hızla artış göstermektedir. Bu artış, dünya genelinde güvenlik endişelerinin ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Birçok ülke, savunma bütçelerini artırarak askeri kapasitelerini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu durum, yeni nesil silah sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut askeri teknolojilerin modernizasyonu için büyük yatırımlar yapılmasını beraberinde getirmektedir.
3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ GİDEREK BÜYÜYOR
Özellikle son dönemde, olası bir üçüncü dünya savaşı senaryosu üzerine yapılan tartışmalar, askeri bütçelerin artışında önemli bir rol oynamaktadır.
Birçok ülke, potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmak adına savunma harcamalarını artırmakta ve askeri stratejilerini yeniden gözden geçirmektedir.
Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabilir ve gelecekteki çatışmaların doğasını şekillendirebilir.
Global Fire Power en fazla savunma bütçesine sahip ülkeleri açıkladı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada?
İŞTE SAVUNMA BÜTÇESİ EN FAZLA OLAN ÜLKE!
15) İTALYA | 31.6 MİLYAR DOLAR
14) POLONYA | 38.3 MİLYAR DOLAR