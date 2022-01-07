Dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak anılıyor mumyaların sırrını teknoloji çözecek
Bilim insanları, İtalya'nın güneyinde yer alan Capuchin Yeraltı Mezarları'na gömülen 163 çocuk mumyanın 200 yıllık sırrını, X-ışını teknolojisini kullanarak çözebilecekleri açıkladı.
İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'na defnedilen 160'tan fazla çocuk ve onların sergilenen mumyalanmış bedenleri hakkında çok az şey biliniyor. Şimdi, bir grup araştırmacı, uzun süredir devam eden gizemlerinden bazılarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Uluslararası araştırmaya öncülük eden İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi'nde baş araştırmacı ve biyoarkeoloji doçenti olan Kirsty Squires, araştırmacıların X-ray teknolojisini kullanarak çocukların yaşam tarzları ve yaşları hakkında daha fazla bilgi edineceklerini açıkladı.
Bununla birlikte, 1787 ve 1880 yılları arasında ölen çocuklara odaklanan proje, gelişimsel kusurlar ve hastalıklar için kanıt arayacak.
Squirs, “Çocukların ölüm nedenlerini,, ölüm anındaki sağlık durumlarını ve gelişimlerini araştırıyoruz. Daha önce kimse bu özellikleri daha iyi anlamak için mumyalara bakmamıştı” diye konuştu.
1284 mumya bulunuyor: Bilim insanları, ayrıca Avrupa'daki en büyük mumyalanmış kalıntı koleksiyonu olan Palermo'nun Capuchin Yeraltı Mezarları'nın, bazılarının son derece iyi korunmuş bin.284 mumyalanmış ve kısmen iskeletleştirilmiş cesedi içerdiğini söyledi.