Dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak anılıyor mumyaların sırrını teknoloji çözecek

Bununla birlikte, 1787 ve 1880 yılları arasında ölen çocuklara odaklanan proje, gelişimsel kusurlar ve hastalıklar için kanıt arayacak.

Squirs, “Çocukların ölüm nedenlerini,, ölüm anındaki sağlık durumlarını ve gelişimlerini araştırıyoruz. Daha önce kimse bu özellikleri daha iyi anlamak için mumyalara bakmamıştı” diye konuştu.