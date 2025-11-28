Dünya'nın en kalabalık 20 ülkesi belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı?
Birleşmiş Milletler ve uluslararası istatistik kurumlarının yayımladığı son nüfus tahminleri verilerine bakıldığında, küresel nüfusun dağılımını ve ülkelerin sıralaması görülebiliyor. Dünya'daki ülkelerin nüfus verilerilerine göre, Asya kıtası nüfus yoğunluğu açısından belirleyici konumunu devam ettiriyor. Peki Dünya'daki en kalabalık ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Gün geçtikçe Dünya'da yaşayan insan sayısı katlanarak çoğalıyor. Teknolojinin ve ekonomik zorlukların ilerlemesiyle doğurganlık oranları genel olarak düşüşte olsa da, nüfus artışı engellenemeyecek düzeyde seyrediyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası istatistik kurumlarının yayımladığı son nüfus tahminlerinin öne sürdüğü verilere göre Dünya'nın en kalabalık ülkeleri belli oldu. Peki listenin ilk beş ismi hangi ülke? Türkiye'nin listedeki konumu ne? İşte detaylar...
1. HİNDİSTAN
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.
2. ÇİN
Hindistan'ı 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.
3. ABD
Üçüncü sırada 345 milyon 426 bin 571 kişi ile ABD var. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,4'ünü oluşturdu.