Dünya'nın en kalabalık 20 ülkesi belli oldu! Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı?

Gün geçtikçe Dünya'da yaşayan insan sayısı katlanarak çoğalıyor. Teknolojinin ve ekonomik zorlukların ilerlemesiyle doğurganlık oranları genel olarak düşüşte olsa da, nüfus artışı engellenemeyecek düzeyde seyrediyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası istatistik kurumlarının yayımladığı son nüfus tahminlerinin öne sürdüğü verilere göre Dünya'nın en kalabalık ülkeleri belli oldu. Peki listenin ilk beş ismi hangi ülke? Türkiye'nin listedeki konumu ne? İşte detaylar...