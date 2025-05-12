Dünyanın en iyi takımları listesi değişti! İşte Süper Lig ekiplerinin durumu
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu, dünyanın en iyi takımlar listesini, 2025 yılının Mayıs ayına göre yeniden güncelledi. İşte eski sıralamaya göre yükselen ve düşüşe geçen takımlar...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), Mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi takımlarını listeledi.
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Son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi.
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166 basamak birden yükselen Türk takımı sıralamaya damga vurdu. İşte dünyanın en iyi takımları...
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1- Real Madrid
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