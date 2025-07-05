'Dünyanın En İyi Mutfakları' Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde en çok takip edilen gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2025 yılının ilk yarısında “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini güncelledi. Yerel mutfakları keşfetmek, dünya lezzet mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan bu liste, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının oylarıyla belirlendi.



