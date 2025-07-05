'Dünyanın En İyi Mutfakları' Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, 2025’in en iyi mutfaklarını açıkladı. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde en çok takip edilen gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2025 yılının ilk yarısında “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini güncelledi. Yerel mutfakları keşfetmek, dünya lezzet mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan bu liste, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının oylarıyla belirlendi.
TASTEATLAS VERİLERİYLE DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI
TasteAtlas’ın geniş veritabanında 15 bin 478 farklı yemek yer alıyor ve toplamda 477 bin 287 geçerli değerlendirme kullanılarak mutfaklar sıralandı.
2024 yılının sonunda hazırlanan listede olduğu gibi, 2025 güncellemesinde de Türk mutfağı 4.50 puanla dünya mutfakları arasında 6. sırada yer aldı.
TÜRK MUTFAĞINA DAİR ÖNE ÇIKAN LEZZETLER
TasteAtlas, Türk mutfağının mutlaka denenmesi gereken lezzetlerini de paylaştı. Bunlar arasında özellikle yüksek puan alanlar:
Kahvaltı (4.9)
Samsun Pidesi (4.7)
Tire Köftesi (4.7)
Antep Fıstığı (4.6)
Çökertme Kebabı (4.6)
DÜNYANIN EN İYİ 10 MUTFAĞI VE SIRALAMASI
Listenin zirvesinde Yunanistan yer aldı.