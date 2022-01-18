Dünyanın en iyi 20 çorbası seçildi! Türkiye'den sadece 1 çorba listeye girdi: ABD'li CNN açıkladı

Banga | Nijerya

Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri de içeren Nijer Deltası'ndan gelen bu çorbaya, palmiye yağından elde edilen meyveler hem yağ hem de lezzet katıyor . O kadar popüler ki, mağazalarda paketler halinde hazır karışık banga baharatı satılıyor. Çoğu karışım Afrika hindistan cevizi, hint tohumu, orima, jansa ve beletete yapraklarını içerir. Baharatlar, çorbanın ana cazibesi olan zengin, kırmızı bir sos demler: Farklı yöntemlerle hazırlanmış manyoktan yapılmış iki Nijeryalı zımba olan eba veya bir top nişasta ile ıslatın.