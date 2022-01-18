Dünyanın en iyi 20 çorbası seçildi! Türkiye'den sadece 1 çorba listeye girdi: ABD'li CNN açıkladı
ABD'de yayın organı CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından sadece 1 çorba yer aldı.
CNN Travel tarafından her yıl yapılan dünya lezzetleri listelerinde Türkiye'den de lezzetler yer aldı. Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.
İşte dünyanın en iyi 20 çorbası...
Banga | Nijerya
Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri de içeren Nijer Deltası'ndan gelen bu çorbaya, palmiye yağından elde edilen meyveler hem yağ hem de lezzet katıyor . O kadar popüler ki, mağazalarda paketler halinde hazır karışık banga baharatı satılıyor. Çoğu karışım Afrika hindistan cevizi, hint tohumu, orima, jansa ve beletete yapraklarını içerir. Baharatlar, çorbanın ana cazibesi olan zengin, kırmızı bir sos demler: Farklı yöntemlerle hazırlanmış manyoktan yapılmış iki Nijeryalı zımba olan eba veya bir top nişasta ile ıslatın.
Sığır eti pho (phở bò) | Vietnam
Et suyu, bu pirinç şehriye çorbası için harika aromatik bir temel oluşturmak için tarçın, yıldız anason ve diğer sıcak baharatlarla saatlerce kaynatılır. Pho, Vietnam'ın en tanınmış mutfak ihracatı arasındadır, ancak çorba nispeten yeni bir besindir, diye yazdı "Pho Yemek Kitabı" yazarı Andrea Nguyen . Ve günümüzün pho restoranları çok çeşitli lezzetler sunarken, sığır eti orijinaldir. 1930'a gelindiğinde Nguyen, çorbaya et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleri ile servis edildiğini açıkladı. Bugün, sığır eti pho, orijinal çiğ sığır eti, çiğ ve pişmiş sığır eti, döş ve tendon karışımı içeren seçeneklerle Vietnam'daki en sevilen versiyon olmaya devam ediyor.
Pancar çorbası | Ukrayna
İhale pancar parçaları, Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da sevilen bir çorba için parlak kırmızı et suyunda yüzer. Genellikle zengin bir ekşi krema dolgusu ile tepesinde, pancar çorbası, temel pancar çorbasından başka bir şey değildir. Başka bir bölgesel spesiyalite olan lakto-fermente pancar suyu olan Kvas'tan keskin bir vuruş alır. Ve çorba bazen Rus mutfağına atfedilirken, bu iddia ateşli bir şekilde tartışılıyor . Şimdi, Ukraynalı şefler kendi versiyonlarını UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne almak için bir kampanyanın arkasındalar.