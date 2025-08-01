Dünyanın en iyi 10 soğuk tatlısı listelendi! Zirvede Türkiye'nin hangi tatlısı var?

Dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesi yayımlandı. TasteAtlas tarafından hazırlanan listenin zirvesinde Türkiye'den bir tatlı yer aldı.

Lezzet otoritesi TasteAtlas, dünyanın en iyi soğuk tatlılarını sıraladığı listesini yayımladı. Farklı ülkelerden unutulmaz tatların yer aldığı listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir tatlı yer aldı. Türk mutfağının gururu olan bu serin lezzet, tüm dünyaya adını bir kez daha duyurdu. İşte o tatlı ve listenin dikkat çeken diğer isimleri…