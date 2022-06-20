Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı
Çalışanlarının yüzde 90'ı cücelerden oluşan İran'ın başkenti Tahran'daki cüceler restoranı halktan büyük ilgi görüyor. işletme Türkiye'de de şube açmak istiyor.
İran’ın başkenti Tahran’da faaliyet gösteren, canlı müziğin de yapıldığı "Cüceler Restoranı" halktan büyük ilgi görüyor.
Tahran’ın Beheşti Caddesindeki restoranın işletmecisi ve çalışanlarının yüzde 90’ı cüce insanlardan oluşuyor.
İşletmecisi de çalışanları gibi cüce olan restoranda Tebriz’den Meşhed’e, Sistan-Belucistan’dan Tahran’a birçok kişi istihdam ediliyor.
Farsça ve Türkçe şarkı ve türkülerin söylendiği canlı müzik programları da yapılan mekanın işletmecisi Mehdi İbrahimi de bazen sahne alarak müşterilerinin güzel zaman geçirmesine yardımcı oluyor.