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Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

Çalışanlarının yüzde 90'ı cücelerden oluşan İran'ın başkenti Tahran'daki cüceler restoranı halktan büyük ilgi görüyor. işletme Türkiye'de de şube açmak istiyor.

Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

İran’ın başkenti Tahran’da faaliyet gösteren, canlı müziğin de yapıldığı "Cüceler Restoranı" halktan büyük ilgi görüyor.

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Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

Tahran’ın Beheşti Caddesindeki restoranın işletmecisi ve çalışanlarının yüzde 90’ı cüce insanlardan oluşuyor.

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Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

İşletmecisi de çalışanları gibi cüce olan restoranda Tebriz’den Meşhed’e, Sistan-Belucistan’dan Tahran’a birçok kişi istihdam ediliyor.

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Dünyanın en ilginç yerlerinden biri: Cüceler restoranı

Farsça ve Türkçe şarkı ve türkülerin söylendiği canlı müzik programları da yapılan mekanın işletmecisi Mehdi İbrahimi de bazen sahne alarak müşterilerinin güzel zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

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